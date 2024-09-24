Майк Тайсон назвал топовый бой, который бы он не хотел увидеть. Почему?

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяж Майк Тайсон высказался о возможном бое звездных боксеров – Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

«Мне не нравится бой Канело против Кроуфорда. Для Теренса это слишком большой вес. У него был достаточно близкий бой против последнего соперника, с которым он дрался – Мадримовым, потому что тот был большой и реально неудобен для Кроуфорда. Он не должен был драться даже с этим парнем», – сказал Тайсон.

Ранне легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.

sport.ua