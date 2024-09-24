Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Реал Мадрид” — “Алавес”: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
"Реал" после трех подряд побед в чемпионате померяется силами с "Алавесом", который сильно прибавил за последнее время и в прошлом туре одолел "Севилью".
Баски играют просто — много бегают, атакуют вертикально, задействуют фланги. Если дать им пространство за спинами — они его используют, к гадалке не ходи. Но кто сказал, что "Реал" его даст?
Мадрид не проигрывает на своем поле с апреля 2023-го, а в шести турах этого сезоне пропустил только трижды. Его дом — его крепость.
Выстоит ли она в очередной раз — это мы узнаем во вторник, 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Трансляция матча
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