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Футбол

Саудовская Аравия теперь покупает не только ветеранов. ФК Неом – как иллюстрация саудовского безумия и величия

Саудовская Аравия теперь покупает не только ветеранов. ФК Неом - как иллюстрация саудовского безумия и величия

    • В футболе всегда был кто-то, кто платил больше. В 90-х это были итальянские клубы. Затем наступила эра телевизионных контрактов, и на первое место вышла Премьер-лига. Теперь на сцену рвется Саудовская Аравия. Они еще не главные в комнате, но уже забрали себе свисток и начинают раздавать желтые карточки.

    Когда на рынок заходит новый хищник, сначала это выглядит как курьез. Один контракт, один ветеран, один трансфер, о котором все забывают через две недели. Все это похоже на прихоть богатого шейха. Затем сделки становятся смелее — это начинает раздражать. И в конце концов — все это становится нормой.

    Саудовские клубы больше не просто подписывают ветеранов, которые ищут последний чек. Они следят за Исаком. Они оценивают Винисиуса в 350 миллионов евро. И это не просто цифра на бумаге, а реальная стартовая ставка.

    Для Европы это означает только одно: арабский козырь лежит на столе в каждом диалоге. Если ты "Реал", который ведет переговоры о новом контракте, ты должен учитывать, что рядом есть кто-то, кто может заплатить больше. Если ты "Ньюкасл", твой план с Исаком уже не твой, по крайней мере не полностью.

    Забере ли Саудовская Аравия всех игроков? Нет. Но изменит текстуру рынка. Стоимость контракта теперь имеет новый коэффициент — саудовский. И, пожалуй, нет лучшей иллюстрации безумных амбиций этих ребят из арабской пустыни, чем новичок Про Лиги, футуристический футбольный клуб "Неом".

    Содержание

  • Клуб из города, которого еще нет
  • Создание монстра
  • Гигантский план Vision 2030
  • Клубный чемпионат мира
  • Футбол как государственная стратегия

    • Клуб из города, которого еще нет

    На первый взгляд, это просто футбольный клуб из Табука — ничего необычного, просто еще один город на карте Саудовской Аравии. Но это временно. Потому что в ближайшие годы начнется нечто на грани фантастики.

    Представь, что Илон Маск объединился с Ридли Скоттом, собрал лучших архитекторов мира, выпил с ними по шоту — и все вместе придумали город будущего, который тянется на 170 км в пустыне, но в ширину имеет всего 200 метров. Добро пожаловать в The Line.

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    • "Неом" — это клуб из города будущего, его бренд-визитка, декорация к большому спектаклю под названием Vision 2030. Это не о футболе в классическом понимании. Это о стране, которая хочет рассказать о себе через инфраструктуру и игру, которая показывается в прайм-тайм.

    Формально клуб родился как "Аль-Сукур". Его купили, переименовали, перерисовали логотип — и теперь он в режиме апгрейда: от третьего дивизиона — до символа национальной стратегии. Его задача — стать метафорой, олицетворением того, как должна выглядеть новая Саудовская Аравия.

    Название "NEOM" — это комбинация греческого neos ("новый") и арабского mustakbal ("будущее"), и в клубе это воспринимают серьезно: не как стильный штрих для презентации, а как часть долгосрочной айдентики.

    Это не клуб в привычном понимании — у него нет архивных фото, фанатских династий и гимнов, звучащих с 50-х. Это проект, который должен вырасти вместе с городом и в конечном итоге превратиться в футбольное отражение технологической утопии.

    Впрочем, "Неом" уже сейчас инвестирует в игроков и тренеров, хотя города, за который он якобы играет, физически еще не существует. Команда выступает на старом стадионе в пустыне, тогда как рядом начато строительство мегаполиса и подготовка к будущему чемпионату мира.

    Новый стадион будет на высоте 350 метров. В воздухе. Не потому, что так красиво. А потому, что так нужно для архитектурной логики The Line. Если уж строить город будущего — то и футбольное поле должно висеть между облаками.

    Создание монстра

    "Неом" начинал как клуб без истории, без трофеев и без места в локальном контексте. Сначала это была просто команда "Аль-Сукур" из низшей лиги. Ноль истории, ноль шума, ноль фанатских флагов в соседних кварталах. Идеальный вариант для начала большой игры — никто не протестует, когда ты переписываешь все с нуля: название, эмблему, айдентику.

    Первый сезон — осторожная разминка. Повышение из третьего дивизиона во второй. Но уже следующим летом темп подкрутили: 11 трансферов одним махом. В списке — местная молодежь, опытные ветераны (включая Ромариньо, который еще пару лет назад выносил "Аль-Иттихад"), и даже уважаемые ребята из сборной, например, Салман аль-Фарадж.

    Это было только начало. В 2025 году "Неом" поднялся на новый имиджевый уровень: подписываются игроки из Европы, которые еще имеют рыночную стоимость и далеко не на пенсии. Булка, Джака, Ляказетт, Коне, Бенрахма — эти трансферы дают понять, что клуб стремится конкурировать уже сейчас.

    Тренерский вопрос тоже решили соответственно. Кристоф Гальтье, бывший чемпион Франции с ПСЖ, возглавил команду на сезон 2025/26. Это важный сигнал. "Неом" показывает, что не просто строит бренд, а формирует структуру, которая может работать в рамках профессиональной системы.

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    • "Неом" тратит много, но еще больше — планирует. Если посмотреть на то, как построены "Аль-Гияль" или "Аль-Наср", становится очевидно, что клуб хочет повторить эту модель — но с более долгосрочными планами и более амбициозными целями. Клуб создается не потому, что кто-то хочет увидеть дерби с "Аль-Гилялем", а потому, что государство хочет создать новый образ жизни.

    В Европе клубы формируются годами. Сначала академия, потом стадион, потом медиа-отдел, потом фан-клуб. В "Неоме" все наоборот: концепция, логотип, идея — все сразу. Тренировочный центр? Конечно. Персонал? Наймем. Стадион? На высоте 350 метров. А почему нет?

    Это выглядит рискованно. Потому что это и есть рискованно. Но здесь главное — не риск, а ресурс. Пока другие клубы живут на трансферных маржах и стараются не выйти за финансовый фейр-плей, "Неом" работает как стартап с неограниченным кредитом доверия. И пока этот кредит существует — строятся поля, чертятся макеты, приглашаются игроки.

    Это не клуб с традицией. Это клуб с планом. И этого, похоже, достаточно.

    Гигантский план Vision 2030

    "Неом" не существует в вакууме. Это часть государственного проекта под названием Vision 2030. Это масштабная государственная программа. Саудовская Аравия пытается отойти от статуса страны, живущей на нефти, и превратиться в страну, живущую на идеях. Футбол, как и другие виды спорта, играет в этой программе стратегическую роль.

    "Неом" — это витрина. Та самая, в которой расставляют красивые вещи, чтобы вы захотели зайти в магазин. Он создан не потому, что у кого-то было юношеское воспоминание о матче во дворах Табука, а потому, что он нужен для презентации. Клуб финансирует государство, он встроен в бренд и функционирует как аксессуар к мегапроекту, призванному изменить представление мира о Саудовской Аравии.

    The Line — город, в который встроен клуб, — должен быть готов к 2039 году. Но первые километры, а вместе с ними стадионы, офисы, базы и вывески — должны появиться к 2030 году. То есть к моменту, когда вся планета будет смотреть чемпионат мира в Саудовской Аравии. Страна хочет показать себя новой. И "Неом" — часть этой демонстрации.

    Пока что это временный продукт. Без своего города. Без глубины. Но с медийным присутствием, которое могут себе позволить только те, кто играет с бюджетом суверенного фонда.

    Но главная цель — не просто построить футбольный клуб, а построить идентичность. Чтобы в 2034 году Саудовская Аравия вышла не только с новыми стадионами, а с целой экосистемой — командами, брендами, историями.

    В этом смысле "Неом" — это не "Лестер" и не ПСЖ. Это что-то ближе к Олимпийскому стадиону в Пекине или к прозрачным фасадам в Дохе. Создано, чтобы мир посмотрел — и сказал: ага, вот как теперь выглядит будущее.

    Клубный чемпионат мира

    Когда-то Клубный чемпионат мира был как мюзикл во вторник вечером — может и существует, но никто не следит. Топ-клубы появлялись там из вежливости, зрители путались, когда и кто играет, а трофей выглядел как что-то, что могли бы вручать на бизнес-форуме.

    А потом появилась Саудовская Аравия.

    FIFA решила перезагрузить формат — больше команд, больше матчей, больше смысла. Но смысла без денег не бывает. Здесь и вошли игроки из Эр-Рияда. И теперь все выглядит немного иначе. Больше спонсоров, больше камер, больше внимания. И больше клубов, которые видят в турнире не просто календарь, а площадку для легитимации.

    "Неом" — один из таких клубов. Его глава, Мешари аль-Мотаири, прямо говорит:

    "Мы хотим выиграть Клубный чемпионат мира через пять лет".

    Но здесь важно не то, кто выиграет. Важно, кто платит. Саудовский суверенный фонд стал спонсором турнира. Aramco инвестирует в логистику. А главный вещатель DAZN частично принадлежит тем же людям. Это не просто поддержка. Это альянс: FIFA дает турнир и эмблему, Саудовская Аравия — деньги, трансляции и долгосрочную стабильность.

    Для FIFA это, прежде всего, финансовое решение. Продажа прав на турнир шла тяжело, и без денег стран Персидского залива новый формат мог стать убыточным. Для Саудовской Аравии же это часть большой стратегии: если национальная сборная не способна играть на топовом уровне, пусть это сделают клубы.

    "Неом" здесь — не просто участник, а обложка эпохи. Трофей, который когда-то был формальностью, теперь может стать политическим артефактом. И клуб, созданный почти с нуля, претендует на главную роль в этой истории.

    Футбол как государственная стратегия

    Саудовская Аравия не просто вкладывает деньги в футбол — она использует его как инструмент влияния. Это видно в трансферах, клубной инфраструктуре, поддержке турниров FIFA, медиаправах и даже архитектуре будущих городов.

    ФК "Неом" — яркий пример такого подхода. Это не просто команда, а составляющая государственной стратегии, объединяющая инфраструктуру, брендинг и мягкую силу. Очевидно, что с каждым годом уровень их трансферов будет только расти, ведь Булка и Джака — это только первый этап в безумном плане.

    Это в определенной степени меняет реальность для Европы. Если раньше зарплаты диктовали Мадрид, Париж или Манчестер, то теперь появился новый центр силы. Не клуб в классическом смысле, а государственная платформа с футбольным лицом. Без фан-базы, но с политическим мандатом. Без традиции, но с долгосрочным планом и почти бесконечным бюджетом.

    Переговоры о контрактах теперь проходят с учетом нового игрока. И не просто игрока, а системы, где футбол — один из инструментов наряду с энергетикой, туризмом и дипломатией.

    Очевидно, что история с Саудовской Аравией — это не повторение китайского пузыря, который лопнул быстрее, чем возник. Ближайшие десять лет, по крайней мере до ЧМ-2034, эти ребята точно не уйдут с большой сцены.

    "Неом" — это больше политический жест, чем футбольная история. В ближайшие годы мы увидим, сможет ли клуб из города, которого пока нет, стать частью футбольного мейнстрима. Пока что он является иллюстрацией глобального проекта, который меняет точки отсчета: трансферы, зарплаты, инфраструктура — теперь все имеет саудовскую референтную стоимость.

    www.ua-football.com

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