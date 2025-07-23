Саудовская Аравия теперь покупает не только ветеранов. ФК Неом – как иллюстрация саудовского безумия и величия

В футболе всегда был кто-то, кто платил больше. В 90-х это были итальянские клубы. Затем наступила эра телевизионных контрактов, и на первое место вышла Премьер-лига. Теперь на сцену рвется Саудовская Аравия. Они еще не главные в комнате, но уже забрали себе свисток и начинают раздавать желтые карточки.

Когда на рынок заходит новый хищник, сначала это выглядит как курьез. Один контракт, один ветеран, один трансфер, о котором все забывают через две недели. Все это похоже на прихоть богатого шейха. Затем сделки становятся смелее — это начинает раздражать. И в конце концов — все это становится нормой.

Саудовские клубы больше не просто подписывают ветеранов, которые ищут последний чек. Они следят за Исаком. Они оценивают Винисиуса в 350 миллионов евро. И это не просто цифра на бумаге, а реальная стартовая ставка.

Для Европы это означает только одно: арабский козырь лежит на столе в каждом диалоге. Если ты "Реал", который ведет переговоры о новом контракте, ты должен учитывать, что рядом есть кто-то, кто может заплатить больше. Если ты "Ньюкасл", твой план с Исаком уже не твой, по крайней мере не полностью.

Забере ли Саудовская Аравия всех игроков? Нет. Но изменит текстуру рынка. Стоимость контракта теперь имеет новый коэффициент — саудовский. И, пожалуй, нет лучшей иллюстрации безумных амбиций этих ребят из арабской пустыни, чем новичок Про Лиги, футуристический футбольный клуб "Неом".

Содержание

Клуб из города, которого еще нет

Создание монстра

Гигантский план Vision 2030

Клубный чемпионат мира

Футбол как государственная стратегия

Клуб из города, которого еще нет

На первый взгляд, это просто футбольный клуб из Табука — ничего необычного, просто еще один город на карте Саудовской Аравии. Но это временно. Потому что в ближайшие годы начнется нечто на грани фантастики.

Представь, что Илон Маск объединился с Ридли Скоттом, собрал лучших архитекторов мира, выпил с ними по шоту — и все вместе придумали город будущего, который тянется на 170 км в пустыне, но в ширину имеет всего 200 метров. Добро пожаловать в The Line.

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"Неом" — это клуб из города будущего, его бренд-визитка, декорация к большому спектаклю под названием Vision 2030. Это не о футболе в классическом понимании. Это о стране, которая хочет рассказать о себе через инфраструктуру и игру, которая показывается в прайм-тайм.

Формально клуб родился как "Аль-Сукур". Его купили, переименовали, перерисовали логотип — и теперь он в режиме апгрейда: от третьего дивизиона — до символа национальной стратегии. Его задача — стать метафорой, олицетворением того, как должна выглядеть новая Саудовская Аравия.

Название "NEOM" — это комбинация греческого neos ("новый") и арабского mustakbal ("будущее"), и в клубе это воспринимают серьезно: не как стильный штрих для презентации, а как часть долгосрочной айдентики.

Это не клуб в привычном понимании — у него нет архивных фото, фанатских династий и гимнов, звучащих с 50-х. Это проект, который должен вырасти вместе с городом и в конечном итоге превратиться в футбольное отражение технологической утопии.

Впрочем, "Неом" уже сейчас инвестирует в игроков и тренеров, хотя города, за который он якобы играет, физически еще не существует. Команда выступает на старом стадионе в пустыне, тогда как рядом начато строительство мегаполиса и подготовка к будущему чемпионату мира.

Новый стадион будет на высоте 350 метров. В воздухе. Не потому, что так красиво. А потому, что так нужно для архитектурной логики The Line. Если уж строить город будущего — то и футбольное поле должно висеть между облаками.

Создание монстра

"Неом" начинал как клуб без истории, без трофеев и без места в локальном контексте. Сначала это была просто команда "Аль-Сукур" из низшей лиги. Ноль истории, ноль шума, ноль фанатских флагов в соседних кварталах. Идеальный вариант для начала большой игры — никто не протестует, когда ты переписываешь все с нуля: название, эмблему, айдентику.

Первый сезон — осторожная разминка. Повышение из третьего дивизиона во второй. Но уже следующим летом темп подкрутили: 11 трансферов одним махом. В списке — местная молодежь, опытные ветераны (включая Ромариньо, который еще пару лет назад выносил "Аль-Иттихад"), и даже уважаемые ребята из сборной, например, Салман аль-Фарадж.

Это было только начало. В 2025 году "Неом" поднялся на новый имиджевый уровень: подписываются игроки из Европы, которые еще имеют рыночную стоимость и далеко не на пенсии. Булка, Джака, Ляказетт, Коне, Бенрахма — эти трансферы дают понять, что клуб стремится конкурировать уже сейчас.

Тренерский вопрос тоже решили соответственно. Кристоф Гальтье, бывший чемпион Франции с ПСЖ, возглавил команду на сезон 2025/26. Это важный сигнал. "Неом" показывает, что не просто строит бренд, а формирует структуру, которая может работать в рамках профессиональной системы.

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"Неом" тратит много, но еще больше — планирует. Если посмотреть на то, как построены "Аль-Гияль" или "Аль-Наср", становится очевидно, что клуб хочет повторить эту модель — но с более долгосрочными планами и более амбициозными целями. Клуб создается не потому, что кто-то хочет увидеть дерби с "Аль-Гилялем", а потому, что государство хочет создать новый образ жизни.

В Европе клубы формируются годами. Сначала академия, потом стадион, потом медиа-отдел, потом фан-клуб. В "Неоме" все наоборот: концепция, логотип, идея — все сразу. Тренировочный центр? Конечно. Персонал? Наймем. Стадион? На высоте 350 метров. А почему нет?

Это выглядит рискованно. Потому что это и есть рискованно. Но здесь главное — не риск, а ресурс. Пока другие клубы живут на трансферных маржах и стараются не выйти за финансовый фейр-плей, "Неом" работает как стартап с неограниченным кредитом доверия. И пока этот кредит существует — строятся поля, чертятся макеты, приглашаются игроки.

Это не клуб с традицией. Это клуб с планом. И этого, похоже, достаточно.

Гигантский план Vision 2030

"Неом" не существует в вакууме. Это часть государственного проекта под названием Vision 2030. Это масштабная государственная программа. Саудовская Аравия пытается отойти от статуса страны, живущей на нефти, и превратиться в страну, живущую на идеях. Футбол, как и другие виды спорта, играет в этой программе стратегическую роль.

"Неом" — это витрина. Та самая, в которой расставляют красивые вещи, чтобы вы захотели зайти в магазин. Он создан не потому, что у кого-то было юношеское воспоминание о матче во дворах Табука, а потому, что он нужен для презентации. Клуб финансирует государство, он встроен в бренд и функционирует как аксессуар к мегапроекту, призванному изменить представление мира о Саудовской Аравии.

The Line — город, в который встроен клуб, — должен быть готов к 2039 году. Но первые километры, а вместе с ними стадионы, офисы, базы и вывески — должны появиться к 2030 году. То есть к моменту, когда вся планета будет смотреть чемпионат мира в Саудовской Аравии. Страна хочет показать себя новой. И "Неом" — часть этой демонстрации.

Пока что это временный продукт. Без своего города. Без глубины. Но с медийным присутствием, которое могут себе позволить только те, кто играет с бюджетом суверенного фонда.

Но главная цель — не просто построить футбольный клуб, а построить идентичность. Чтобы в 2034 году Саудовская Аравия вышла не только с новыми стадионами, а с целой экосистемой — командами, брендами, историями.

В этом смысле "Неом" — это не "Лестер" и не ПСЖ. Это что-то ближе к Олимпийскому стадиону в Пекине или к прозрачным фасадам в Дохе. Создано, чтобы мир посмотрел — и сказал: ага, вот как теперь выглядит будущее.

Клубный чемпионат мира

Когда-то Клубный чемпионат мира был как мюзикл во вторник вечером — может и существует, но никто не следит. Топ-клубы появлялись там из вежливости, зрители путались, когда и кто играет, а трофей выглядел как что-то, что могли бы вручать на бизнес-форуме.

А потом появилась Саудовская Аравия.

FIFA решила перезагрузить формат — больше команд, больше матчей, больше смысла. Но смысла без денег не бывает. Здесь и вошли игроки из Эр-Рияда. И теперь все выглядит немного иначе. Больше спонсоров, больше камер, больше внимания. И больше клубов, которые видят в турнире не просто календарь, а площадку для легитимации.

"Неом" — один из таких клубов. Его глава, Мешари аль-Мотаири, прямо говорит:

"Мы хотим выиграть Клубный чемпионат мира через пять лет".

Но здесь важно не то, кто выиграет. Важно, кто платит. Саудовский суверенный фонд стал спонсором турнира. Aramco инвестирует в логистику. А главный вещатель DAZN частично принадлежит тем же людям. Это не просто поддержка. Это альянс: FIFA дает турнир и эмблему, Саудовская Аравия — деньги, трансляции и долгосрочную стабильность.

Для FIFA это, прежде всего, финансовое решение. Продажа прав на турнир шла тяжело, и без денег стран Персидского залива новый формат мог стать убыточным. Для Саудовской Аравии же это часть большой стратегии: если национальная сборная не способна играть на топовом уровне, пусть это сделают клубы.

"Неом" здесь — не просто участник, а обложка эпохи. Трофей, который когда-то был формальностью, теперь может стать политическим артефактом. И клуб, созданный почти с нуля, претендует на главную роль в этой истории.

Футбол как государственная стратегия

Саудовская Аравия не просто вкладывает деньги в футбол — она использует его как инструмент влияния. Это видно в трансферах, клубной инфраструктуре, поддержке турниров FIFA, медиаправах и даже архитектуре будущих городов.

ФК "Неом" — яркий пример такого подхода. Это не просто команда, а составляющая государственной стратегии, объединяющая инфраструктуру, брендинг и мягкую силу. Очевидно, что с каждым годом уровень их трансферов будет только расти, ведь Булка и Джака — это только первый этап в безумном плане.

Это в определенной степени меняет реальность для Европы. Если раньше зарплаты диктовали Мадрид, Париж или Манчестер, то теперь появился новый центр силы. Не клуб в классическом смысле, а государственная платформа с футбольным лицом. Без фан-базы, но с политическим мандатом. Без традиции, но с долгосрочным планом и почти бесконечным бюджетом.

Переговоры о контрактах теперь проходят с учетом нового игрока. И не просто игрока, а системы, где футбол — один из инструментов наряду с энергетикой, туризмом и дипломатией.

Очевидно, что история с Саудовской Аравией — это не повторение китайского пузыря, который лопнул быстрее, чем возник. Ближайшие десять лет, по крайней мере до ЧМ-2034, эти ребята точно не уйдут с большой сцены.

"Неом" — это больше политический жест, чем футбольная история. В ближайшие годы мы увидим, сможет ли клуб из города, которого пока нет, стать частью футбольного мейнстрима. Пока что он является иллюстрацией глобального проекта, который меняет точки отсчета: трансферы, зарплаты, инфраструктура — теперь все имеет саудовскую референтную стоимость.

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