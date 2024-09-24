«Был под гипнозом». Тренер Дюбуа рассказал, что помешало Джошуа в мегафайте

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Дон Чарльз, тренер известного супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о выступлении Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в поединке против его подопечного:

«Моя обязанность и внимание сосредоточены на нас, но я очень хорошо знаю Энтони Джошуа. Когда я посмотрел на ринг, я увидел человека, который выглядел так, будто был в трансе. Он выглядел так, будто был в гипнозе, будто его загипнотизировали. Я опытный, я могу улавливать такие вещи.

Я подумал: «Попался», потому что я не узнал человека, которого я знаю. Он был под гипнозом. Говорили, что у Даниэля будет страх сцены, но именно Джошуа выглядел как человек, находящийся в состоянии шока.

Я почувствовал, что Джошуа был восприимчив к тому, что с ним произойдет. Казалось, он находился в совершенно другом пространстве. Причина заключалась в том, что там было 96 000 человек. Это огромное давление, а ему это было не нужно. Он не выглядел готовым к этому, он выглядел преследуемым».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua