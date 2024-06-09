Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис назвал бой, который хотел бы увидеть больше, чем любой другой:

«Канело против Дэвида Бенавидеса. Я думаю, это будет отличный бой», – сказал Люьис.

Бенавидес уже давно гонится за бесспорным титулом чемпиона в суперсреднем весе, но Сауль Альварес, похоже, менее заинтересован в бою, настаивая на том, что он встретится с Бенавидесом только за 200 миллионов долларов.

27-летний Дэвид ​​устал ждать своего шанса и перешел в полутяжелый вес. 15 июня он встретится с бывшим чемпионом Александром Гвоздиком в своем дебютном поединке в этой весовой категории. Турки Аль-Шейх, человек, стоящий за большим боксом в Саудовской Аравии, ясно дал понять, что хочет, чтобы Бенавидес встретился с победителем боя Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол, если тот победит Гвоздика.

В прошлый раз Канело одержал доминирующую победу над Хайме Мунгией, и, как ожидается, в этом году он снова сразится с соперником, который еще не объявлен.

Ранее Леннокс посоветовал Уайлдеру завершить карьеру.

sport.ua