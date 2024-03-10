Промоутер Фьюри признался, за кого болел Тайсон в бою Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) во втором раунде нокаутировал Франсиса Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпиона UFC.

На поединке присутствовали Тайсон Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен.

Уоррен оценил поединок Джошуа – Нганну и признался, за кого он и Фьюри болели:

«Он был очень поражен. Я сидел рядом с ним, и он болел за Джошуа. Мы оба болели за Энтони и хотели, чтобы он победил. Он сделал это стильно.

Энтони получил нового тренера в лице Бена Дэвисона. Очевидно, он берет от него все лучшее.

Джошуа провел два боя в Саудовской Аравии, вернувших к нему внимание публики. Первый был против Отто Валлина, а второй против Франсиса Нганна. Он сделал то, что должен был сделать.

Для меня Тайсон – номер один в супертяжелом весе. Фьюри – линейный чемпион, он достиг самого высокого уровня.

18 мая мы узнаем, кто лучший боксер супертяжелого веса, когда Тайсон встретится с парнем, который дважды избил Джошуа», – сказал Уоррен.

sport.ua