«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяж Майк Тайсон высказался о возможном мегафайте в легком весе между чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном и обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

«Это хороший бой. Мне нравится смотреть бои Танка Дэвиса, я думаю он победит, но это будет классный поединок.

Шакур имеет хороший удар, он профессионал. Он превосходит соперников. Иногда за ним скучно наблюдать, но он знает, что делает. Его трудно победить. Это будет большой бой. Но Дэвис сейчас просто монстр в боксе», – сказал Тайсон.

Ранне легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.

sport.ua