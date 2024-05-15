Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) поклонников бокса ожидает шоу от Top Rank.

На ринг выйдут украинец Денис Беринчик (18–0, 9 KO) и мексиканец Эмануэль Наваррете (38–1–1, 31 KO).

Они разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее Девин Хейни оставил свои пояса вакантными, когда перешел в более высокую весовую категорию.

Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все новости про бой доступны на Sport.ua.

Основной кард начнется в 05:00, а главный поединок ожидается не ранее 07:00 утра по киевскому времени.

Файткард шоу в Сан-Диего

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