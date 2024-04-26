Беринчик поделился прогнозом на бой Ломаченко с Камбососом

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Украинский боксер Денис Беринчик, который является претендентом на пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBO, поделился мнением относительно возможного исхода боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, который запланирован на 12 мая.

«Апсет Камбососа? Да, ведь он неплохой боец. Он постоянно прибавляет как боксер. У него стальной характер. Он будет боксировать у себя дома. Думаю, это добавит ему мотивации. Плюс, болельщики немного давят на судей», – заявил Беринчик.

Как известно, бой Ломаченко и Камбососом пройдет 12 мая в Перте (Австралия). На кону в поединке будет стоять вакантный пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Сам Денис Беринчик 18 мая проведет бой с Эмануэлем Наваррете за пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Ранее украинец лестно отозвался о своем будущем сопернике.

sport.ua