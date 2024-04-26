«Ставки уже высоки». Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

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Наставник "Лутона" Роб Эдвардс рассказал о борьбе за вылет клуба из Премьер-Лиги.

"Ставки уже высоки, мы все знаем, что это означает, и это очень важно для всех. Каждый хочет попытаться разжечь огонь, я думаю. У нас гонка за титул с одной стороны, и, очевидно, мы участвуем в битве за вылет. Это захватывающе, хорошо, что мы участвуем в борьбе. Но на самом деле все, что меня сейчас волнует, это наша завтрашняя игра".