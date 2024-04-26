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Футбол

«Ставки уже высоки». Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

Наставник английского клуба поделился своими эмоциями

"Ставки уже высоки". Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

Фото: watfordfc.com

    • Наставник "Лутона" Роб Эдвардс рассказал о борьбе за вылет клуба из Премьер-Лиги.

    "Ставки уже высоки, мы все знаем, что это означает, и это очень важно для всех. Каждый хочет попытаться разжечь огонь, я думаю. У нас гонка за титул с одной стороны, и, очевидно, мы участвуем в битве за вылет. Это захватывающе, хорошо, что мы участвуем в борьбе. Но на самом деле все, что меня сейчас волнует, это наша завтрашняя игра".

    "Лутон Таун" сейчас занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ и находится в зоне вылета. Завтра, 27 апреля, команда будет иметь шанс улучшить свою позицию. Они сыграют против "Вулверхэмптона".

    www.ua-football.com

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