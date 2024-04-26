«Ставки уже высоки». Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

Наставник английского клуба поделился своими эмоциями
Фото: watfordfc.com
Наставник "Лутона" Роб Эдвардс рассказал о борьбе за вылет клуба из Премьер-Лиги.
"Ставки уже высоки, мы все знаем, что это означает, и это очень важно для всех. Каждый хочет попытаться разжечь огонь, я думаю. У нас гонка за титул с одной стороны, и, очевидно, мы участвуем в битве за вылет. Это захватывающе, хорошо, что мы участвуем в борьбе. Но на самом деле все, что меня сейчас волнует, это наша завтрашняя игра".
"Лутон Таун" сейчас занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ и находится в зоне вылета. Завтра, 27 апреля, команда будет иметь шанс улучшить свою позицию. Они сыграют против "Вулверхэмптона".