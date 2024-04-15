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Футбол

Гвардиола — о чемпионской гонке АПЛ: Ман Сити любит играть под давлением

Коуч «горожан» отметил волевые качества своих подопечных

Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ: Ман Сити любит играть под давлением

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за звание чемпиона Англии по итогам сезона-2023/2024.

    "Моим футболистам нравится играть под давлением, когда всё висит на волоске. Я почти уверен, что мы будем бороться до конца, потому что я вижу их лица на перед каждым матчем, и наблюдаю за тем, как они к ним готовятся.

    Значит ли это, что мы обязательно станем чемпионами Премьер-лиги? Нет-нет. Я этого не говорю. Но мы будем конкурировать — это точно", — цитирует Пепа BBC.

    После 33-го тура "Сити" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Арсенал" и "Ливерпуль" на два очка.

    www.ua-football.com

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