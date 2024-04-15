ГВОЗДИК: «Что круче: медаль ОИ или пояс чемпиона мира? Всему свое время»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик в день своего 37-летия, которое он празднует в понедельник, 15 апреля, эксклюзивно для Sport.ua вспомнил самый сложный и самый легкий бои в карьере, а также назвал любимого боксера и любимый вид спорта после бокса.

– Самый сложный и самый легкий бой в карьере?

– Самый сложный – Артур Бетербиев, самый легкий – Майк Снайдер.

– Победа, которой больше всего ты гордишься?

– Бой против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира по версии WBC.

– Твой любимый боксер?

– Шугар Рэй Робинсон.

– Что для тебя круче: медаль ОИ или пояс чемпиона мира в профи?

– Всему свое время. Тогда – медаль, а сейчас – пояс.

– Твой любимый вид спорта после бокса?

– Шахматы.

sport.ua