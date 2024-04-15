ГВОЗДИК: «Что круче: медаль ОИ или пояс чемпиона мира? Всему свое время»

Украинский боксер Александр Гвоздик в день своего 37-летия, которое он празднует в понедельник, 15 апреля, эксклюзивно для Sport.ua вспомнил самый сложный и самый легкий бои в карьере, а также назвал любимого боксера и любимый вид спорта после бокса.
– Самый сложный и самый легкий бой в карьере?
– Самый сложный – Артур Бетербиев, самый легкий – Майк Снайдер.
– Победа, которой больше всего ты гордишься?
– Бой против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира по версии WBC.
– Твой любимый боксер?
– Шугар Рэй Робинсон.
– Что для тебя круче: медаль ОИ или пояс чемпиона мира в профи?
– Всему свое время. Тогда – медаль, а сейчас – пояс.
– Твой любимый вид спорта после бокса?
– Шахматы.