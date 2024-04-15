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Баскетбол

Лава «Орландо» просто розірвалася сміхом після швидкого відриву «Мілвокі». Нехай дякують Танасісу за гарний настрій

Лава «Орландо» просто розірвалася сміхом після швидкого відриву «Мілвокі». Нехай дякують Танасісу за гарний настрій

14 квітня «Мілвокі» та «Орландо» закривали свої регулярні чемпіонати НБА очним протистоянням. «Меджік» змогли здобути надважливу перемогу з рахунок 113:88. Завдяки цьому світло-блакиті змогли врятувати для себе п’ятий посів і зустрітися з «Клівлендом» у першому раунді плей-оф. «Мілвокі» ж поступився другим місцем Сходу «Нью-Йорку» і в першому раунді матиме «Індіану» в якості суперника.

Під час останньої зустрічі регулярки хвилини на майданчику отримав і головний гравець-мем «Бакс» Танасіс Адетокумбо. Брат Янніса зіграв сім хвилин, за які набрав два очки, підбирання та перехоплення.

Але свій головний хайлайт вечора він змарнував. Грек змазав данк на відритий кошик і підняв лаву «Орландо» на показовий сміх:

Фото: ManolisJuice

ua.tribuna.com

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