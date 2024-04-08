ВАУ! Ексгравець Євроліги влучив холоднокровну баззер-«трійку» на овертайм проти «Х’юстона»

Уночі 8 квітня «Даллас» обіграв «Х’юстон» в овертаймі. Гра завершилася з рахунком 147:136 на користь представників синьо-білого колективу.

Проте все могло скластися зовсім інакше, якби «Маверікс» не довірилися колишньому гравцю Євроліги Данте Екзаму. Команда мала триочкове відставання перед вирішальною атакою і Лука Дончич вирішив довірити баззер на ОТ відритому австралійському гравцю. Він точно не пошкодував про це рішення:

За 35 хвилин на майданчику Екзам набрав 14 очок, дев’ять підбирань та дві передачі.

Фото: Sporting News

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