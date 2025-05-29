Максим Кличко, Сыпало и Сушкин — в расширенном составе сборной Украины U-20 на Евробаскет в Дивизионе А

Турнир пройдет в греческом Ираклионе с 12 по 20 июля
Мужская сборная Украины U-20 по баскетболу объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 в Дивизионе А.
- Защитники
Рафаэль Колаволе (Легия, Польша), Илья Лещина (Днепр), Егор Сушкин (Киев-Баскет), Илья Упырь (Черкасские Мавпы), Арсений Колобов (University of Rhode Island, США), Артем Романица (Валмиера, Латвия), Андрей Бутко (Spanish Basketball Academy, Испания), Егор Якушев (Гандлова, Словакия)
- Форварды
Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрей Сытарь (Эстудиантес, Испания), Виталий Кузнецов (Оменья, Италия), Богдан Толмачов (Валмиера, Латвия)
- Центровые
Максим Кличко (Монако, Франция), Назарий Кулишенко (Бетис, Испания), Десмонд Йяму (Бавария, Германия), Даниил Сыпало (Днепр).
Сборная Украины U-20 начнет подготовку к Евробаскету-2025 в литовском Мяжейкяе, где 10 июня стартует тренировочный сбор.
Из предварительного состава, включающего в себя 16 человек, в финальную заявку на турнир войдет 12 баскетболистов.
Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных пройдет с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С со сборными Бельгии, Германии и Италии.