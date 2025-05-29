Максим Кличко, Сыпало и Сушкин — в расширенном составе сборной Украины U-20 на Евробаскет в Дивизионе А

Турнир пройдет в греческом Ираклионе с 12 по 20 июля

Мужская сборная Украины U-20 по баскетболу объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 в Дивизионе А.

Защитники

Рафаэль Колаволе (Легия, Польша), Илья Лещина (Днепр), Егор Сушкин (Киев-Баскет), Илья Упырь (Черкасские Мавпы), Арсений Колобов (University of Rhode Island, США), Артем Романица (Валмиера, Латвия), Андрей Бутко (Spanish Basketball Academy, Испания), Егор Якушев (Гандлова, Словакия)

Форварды

Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрей Сытарь (Эстудиантес, Испания), Виталий Кузнецов (Оменья, Италия), Богдан Толмачов (Валмиера, Латвия)

Центровые

Максим Кличко (Монако, Франция), Назарий Кулишенко (Бетис, Испания), Десмонд Йяму (Бавария, Германия), Даниил Сыпало (Днепр).

Сборная Украины U-20 начнет подготовку к Евробаскету-2025 в литовском Мяжейкяе, где 10 июня стартует тренировочный сбор.

Из предварительного состава, включающего в себя 16 человек, в финальную заявку на турнир войдет 12 баскетболистов.

Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных пройдет с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С со сборными Бельгии, Германии и Италии.

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