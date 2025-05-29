«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину

Василий Ломаченко

24 мая в Ильинцах (Винницкая область) состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей, на которое Федерацией бокса Винницкой области был приглашен украинский боксер Василий Ломаченко.

На эту ситуацию отреагировал известный украинский военный, защитник Азовстали Давид «Химик» Касаткин:

«Я вижу Федерация бокса Винницкой области тащит разный мусор к себе… Почему этому персонажу до сих пор не вручили подозрение? Неужели воры в законе и предатели могут спокойно гулять по стране за взятки?! Война еще не закончилась, а предатели уже последователей готовят. Служба безопасности Украины, ваши действия?» – написал Давид в Instagram-Stories.

sport.ua