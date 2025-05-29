Матеус Кунья – креативный форвард, любитель подраться и не терпит диктаторов. Рубену Амориму будет нелегко

26-го декабря 2024-го года "Манчестер Юнайтед" гостил у "Вулверхэмптона". Казалось, что "волков", которые приближаются к зоне вылета, "красные дьяволы" должны обыгрывать. На перерыв команды ушли без результативных действий. А вторые 45 минут начались с удаления Бруну Фернандеша и продолжились фантастическим голом с углового Матеуса Куньи, бразильского нападающего "Вулверхэмптона".

Содержание

Провалился в Бундеслиге, но луганской "Заре" забил

Диего Симеоне и Ла Лига чуть не угробили нападающего

Кунья и "Манчестер Юнайтед" – плюсы и минусы для Рубена Аморима

Сезон 2024/2025 для "Манчестер Юнайтед" стал одним из самых провальных в истории клуба. Последняя капля краха сегодняшних "дьяволов" – проигранный финал Лиги Европы такому же тонущему в АПЛ "Тоттенхэму". Можно найти миллион причин, почему так получилось – некомпетентное руководство, бесконечная смена главного тренера, были куплены не те футболисты, отсутствие мотивации у большинства игроков и так далее. Пожалуй, эту страницу можно смело закрыть. Потому, что впереди кроме ожиданий и надежды на светлое будущее команду ожидает жесткая перестройка. Аморим после провала в финале Лиги Европы начал говорить о продаже чуть ли не всего состава манкунианцев. Не забыл предупредить, что сам тоже готов покинуть "Олд Траффорд", если в первых турах АПЛ в сезоне 2025/2026 не будет удовлетворительный результат.

Кого продадут или кого смогут продать – время покажет. А вот кто займет место ушедших футболистов – это, вероятно, более интересно. Первый трансфер "Манчестер Юнайтед" уже совершил. На "Олд Траффорд" прибыл бразильский нападающий Матеус Кунья, который по результатам прошедшего сезона занял восьмую строчку среди бомбардиров АПЛ с 15-ю голами (все с игры).

Провалился в Бундеслиге, но луганской "Заре" забил

В детстве Матеус занимался в спортивной школе мини-футбола. Он прошел через команды семь на семь и 11 на 11. Маленький талантливый игрок не только показывал хороший результат на футбольном поле, а и достаточно успешно учился в школе. Его любимыми предметами были математика и физика. Очень часто Матеус оставался после уроков и помогал отстающим друзьям разобраться в математических формулах и решениях задач. Вероятно, эти навыки впоследствии помогли Кунье на большом футбольном поле развить умение читать игру, просчитывать действия соперника на несколько шагов вперед, принимать правильные решения и с математической точностью бить по воротам.

В 15 лет Кунья сменил маленькое футбольное поле на большое, став игроком местного "Коритиба". Следующие три года Кунья продолжал прилежно учиться в школе и неустанно тренироваться. Юный футболист показывал чудеса бразильской техники, развивал футбольный интеллект и отличался от своих партнеров по команде тем качеством, которое не присуще большинству бразильских футболистов – дисциплиной не только на поле, а и за его пределами.

В 17 лет Матеус в составе "Коритиба" впервые принял участие в большом футбольном турнире в Далласе. Конечно, на такие турниры приезжают скауты всех топ-клубов Европы. Нельзя сказать, что за молодым талантом выстроилась очередь, но через несколько дней перед Куньей открылась дверь в швейцарский "Сьон". Предполагалось, что футболисту из Бразилии потребуется время на адаптацию. Однако Матеус с первых дней вписался в состав взрослой команды и в первый свой сезон завоевал звание лучшего футболиста "Сьона". В 29-ти матчах нападающий забил десять голов и отдал восемь ассистов. Окончание сезона 2017/2018 Матеус праздновал своим первым хет-триком.

Летом 2018 года за бразильским форвардом пришел "РБ Лейпциг", который славится развитием молодых талантов. Однако в "РБ Лейпциг" Кунья не засиял. Единственный раз, когда он поразил и болельщиков, и весь тренерский штаб, случился в Леверкузене, в матче против "Байера" – нападающий подхватил мяч, ускорился, развернулся на 360 градусов, уходя от защитников, и перебросил мяч через голову голкипера. На этом шедевры от Куньи и завершились. Правда был еще и гол-красавец в Лиге Европы. "РБ Лейпциг" встречался с луганской "Зарей" (август 2018 года). В первом матче Кунья и его партнеры не отличились забитыми голами, как впрочем и луганчане. А вот в ответном на домашнем стадионе Матеус первым открыл счет голам в ворота "Зари". Бразилец мог оформить и дубль, но второй удар оказался не таким точным.

Диего Симеоне и Ла Лига чуть не угробили нападающего

Через полтора года Кунья понял, что в "РБ Лейпциг" ему не выиграть конкуренцию у Тимо Вернера, который на тот момент сверкал и забивал практически в каждом матче. Не долго выбирая следующее место работы, бразилец отправился в "Герту". Кунья обладал и техникой, и дриблингом, и постоянно бил в сторону ворот. Он мог спокойно уйти от двух-трех защитников и дотянуть мяч практически к воротам соперника. Но статистика голов никак не впечатляла. Всему виной была слабая реализация.

Через три года Кунья отправился искать счастье бомбардира в мадридский "Атлетико". В Мадрид Матеус ехал героем – в составе сборной Бразилии Кунья завоевал золотые медали на Олимпиаде в Токио. Однако и в Испании Кунья надежды не оправдал. Во-первых, бразилец не смог выиграть конкуренцию у Антуана Гризманна. Во-вторых, Кунья никак не вписывался в систему Диего Симеоне. Кунья слишком часто оставался на скамейке запасных. Постепенно возникали вопросы к его физической форме. Играя нерегулярно, нападающий часто получал повреждения. За пределами футбольного поля говорили, что Кунья не может найти общий язык с Диего Симеоне. Талант, который не дает результат, увядал на глазах. Единственный выход – искать счастье в другом чемпионате. Уходя из "Атлетико" Матеус сказал, что "Симеоне – диктатор, который пользуется властью, благодаря своему длительному пребыванию в команде и прошлым заслугам".

Клуб пришел к выводу, что пора прощаться с бразильским нападающим. Зимой 2023 года Матеус отправился в Англию – аренда в "Вулверхэмптон" до окончания сезона 2022/2023 с правом выкупа футболиста.

Кто мог представить, что именно в Англии Матеус Кунья раскроется во всей красе. Уже через полгода бразилец стал ключевым игроком "Вулверхэмптона". Несмотря на то, что команда каждый сезон борется за выживание в АПЛ, Кунье удается регулярно забивать. За два с половиной сезона бразилец записал на свой счет 29 голов и 13 ассистов (АПЛ).

Кунья и "Манчестер Юнайтед" – плюсы и минусы для Рубена Аморима

Конечно, Рубен Аморим хотел видеть в своем составе Виктора Дьекереша из "Спортинга". Но шведский футболист оказался не по карману "Манчестер Юнайтед". Остановились на Матеусе Кунье, за которого заплатили 71 млн евро.

Нельзя сказать, что нападающий Кунья – это прямая замена Хейлунну. Бразилец чаще выходит на поле не "девяткой" классической, а левым атакующим полузащитником. Кунья умеет как забивать, так и создавать моменты. Учитывая, что "плаксивый" Гарначо и "непонятный" Маунт, скорее всего, покинут "Олд Траффорд", левый фланг свободен. Ну а если Хейлунн останется в составе "красных дьяволов", Кунья вполне способен помочь Расмусу улучшить голевую статистику.

Витор Перейра (главный тренер "Вулверхэмптона") не редко использовал Кунью "десяткой". С этой ролью бразилец тоже справлялся на "отлично". У Аморима ни Рашфорд, ни Гарначо, ни Антони не могли результативно играть на этой позиции. Кунья – футболист, который может выйти на любой позиции и принести пользу команде.

С технической точки зрения – Кунья идеальный вариант. С психологической – могут возникнуть проблемы. С одной стороны, бразилец – волевой игрок, который точно знает, что хочет – играть в футбол, забивать голы и побеждать. В сезоне 2024/2025 "Вулверхэмптон" не одержал победы ни в одной игре, в которой не забивал Матеус. Если бы не Матеус – "Вулверхэмптон" мог спокойно отправиться в Чемпионшип.

В январе футболист получил достаточно предложений от топ-клубов, однако не ушел из "Вулверхэмптона", объясняя это желанием помочь команде завершить сезон на мажорной ноте (удержаться в АПЛ). Задачу максимум Кунья выполнил.

Но есть и проблема. Кунья стал слишком эмоциональным футболистом. В декабре 2024 года Матеус после матча с "Ипсвичем" подрался с сотрудником "трактористов" – получил дисквалификацию на два матча. В марте 2025 года Кунья ударил защитника "Борнмута" в лицо – красная карточка и очередная дисквалификация. Как будет справляться Рубен Аморим с таким одновременно уникальным и эмоциональным игроком? Будем надеяться – без ущерба для результата команды.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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