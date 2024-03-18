Кузнецов перезапускает карьеру! Он набирает очки уже в трех матчах подряд за новый клуб

«Каролина» разгромила «Оттаву»

Евгений Кузнецов с напарниками по «Каролине». Фото USA Today Sports А главный герой игрового дня — его одноклубник Дмитрий Орлов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Голы: Орлов — 4 (Лемье, Нечас), 7:19 — 0:1. Шабо — 7 (Ткачак, Келли), 13:50 — 1:1. Кузнецов — 8 (бол., Шей, Орлов), 22:03 — 1:2. Штюцле — 17 (Шабо, Жиру), 24:51 — 2:2. Джарвис — 23 (Ахо, Гюнцель), 39:38 — 2:3. Чатфилд — 7 (Ахо, Орлов), 44:41 — 2:4. Орлов — 5 (Свечников, Кузнецов), 47:14 — 2:5. Гюнцель — 24 (Ахо, Чатфилд), 48:52 — 2:6. Лемье — 3 (Бернс, Слэвин), 53:07 — 2:7.

Вратари: Форсберг — Андерсен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (7+14+11) — 38 (13+9+16).

Наши: Зуб (21.42/1/-4) — Кузнецов (15.42/3/+1), Орлов (18.48/5/+4), Свечников (17.02/1/0).

18 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 16 273 зрителя.

Матч «Оттавы» с «Каролиной» не был притягательным для тех, кто любит интригу — «Харрикейнз» были очевидным фаворитом. Но на протяжении двух периодов «Сенаторз» давали бой одному из лидеров Восточной конференции. В итоге гости накидали сопернику семь шайб, но четыре из них влетело в ворота Форсберга в третьем периоде, когда «Оттава» почему-то перестала биться.

За «Каролиной» в этом сезоне российским болельщикам следить особенно интересно. К Андрею Свечникову, прогрессирующему от сезона к сезону, летом добавился защитник Дмитрий Орлов, а уж после обмена из «Вашингтона» Евгения Кузнецова «Харрикейнз» стали одной из самых русских команд лиги. И кажется, в «Каролине» у Кузнецова получается перезапустить карьеру.

После регресса и попадания в программу помощи Кузнецов взялся за ум, а партнеры помогают ему в этом. Сказывается и доверие тренера, который дает Евгению игровое время в большинстве. В начале второго периоде Кузнецов классным кистевым броском забил свою вторую шайбу за «Каролину» и продлил результативную серию до трех матчей.

Впрочем, сегодня своего соотечественника затмил Орлов, который неожиданно выдал мегарезультативный матч — аж 4 (2+2) очка! Особенно поражает его первый гол — Дмитрий оказался на позиции нападающего и вышел один на один с Форсбергом.

«Каролина» выиграла пять из шести матчей с Кузнецовым в составе, а сегодня еще и выменянный из «Питтсбурга» Джейк Гюнцель забил свой первый гол за новую команду. Новички удачно вписываются в состав «Харрикейнз», и сейчас команда выглядит одним из фаворитов Востока в плей-офф. Вполне может «Каролина» побиться и за первую строчку в Столичном дивизионе — до «Рейнджерс» всего четыре очка.

За Кузнецова же можно только порадоваться. С «Вашингтоном» он вряд ли вышел бы в плей-офф, а теперь у него есть все шансы побороться за второй кубок в карьере. Но самое главное, что Евгений снова кайфует от хоккея. Его контракт заканчивается после следующего сезона, и с таким подходом он вполне может рассчитывать на новое соглашение в НХЛ.

Источник