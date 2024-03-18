Херберт: Макс находится в полной гармонии с машиной

Команда Red Bull Racing начала год с двух победных дублей, и Макс Ферстаппен прилетит на третий этап сезона в Мельбурн в ранге фаворита. Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Red Bull Racing и Макс Ферстаппен в этом сезоне ещё могли не показать всё, на что способны.

«Меня немного беспокоит тот факт, что в этом сезоне мы могли ещё не увидеть всё, на что способен Макс, поскольку у него не было необходимости полностью выкладываться, – приводит слова Джонни Херберта издание Racingnews365. – Вызывает беспокойство, что у Макса ещё есть запас скорости, и он однажды может сказать: «Хорошо, вы думаете, что смогли сократить отставание, вот вам ещё пару десятых».

Полагаю, именно это может стать головной болью для Шарля Леклера и Ferrari, а также Карлоса Сайнса после возвращения. Ферстаппен чувствует себя очень комфортно в машине – они находятся в полной гармонии друг с другом.

За последние несколько лет я неоднократно говорил о том, что очень редко можно увидеть, чтобы гонщик настолько непринуждённо пилотировал. Как я сказал, полагаю, мы ещё не видели Макса в его лучшем виде.

Но в Ferrari есть умные люди, и я думаю, что они смогут бросить вызов Red Bull. Но смогут ли они бороться за титул? Вероятно, это главный вопрос, но я не уверен, что они смогут сделать это достаточно быстро, чтобы помешать Максу выиграть ещё один титул».

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