Тренер Фрайбурга Штрайх покинет пост после 29 лет в клубе

Главный тренер Фрайбурга Кристиан Штрайх покинет свой пост.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

58-летний специалист не будет продлевать контракт , который завершится в конце нынешнего сезона.

Отметим, что Штрайх провел в структуре клуба 29 лет. В 1995-м начал работать тренером U-19. С 2007 по 2011 год являлся ассистентом главного тренера. С декабря 2011 года Кристиан возглавил первую команду.

Фрайбург под руководством немца дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы, однажды играл в финале Кубка Германии. Также команда вылетала из Бундеслиги, но сразу же возвращалась.

Накануне Фрайбург уступил Вест Гему и прекратил участие в Лиге Европы. Также подопечные Штрайха потерпели досадное поражение от Баера.

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