Ига Швёнтек: «Несмотря на то, что по результатам турнир выглядел так, будто у меня все под контролем, он не был таким уж легким»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Марией Саккари в финальном поединке на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

— Я очень горжусь собой и очень счастлива. Несмотря на то, что по результатам турнир выглядел так, будто у меня все под контролем, тем не менее, от начала до конца он не был таким уж легким. Так что я рада, что смогла улучшиться по ходу турнира. В последних двух матчах я чувствовала себя очень хорошо, была очень уверена в себе.

— Вы часто повторяете, что важно сосредоточиться на процессе, а не на результатах. Как вы думаете, почему это так сложно? Потому что я уверен, что временами вам и многим другим игрокам приходится это делать.

— Потому что обычно ты не можешь контролировать свои мысли. Они все равно придут. Вопрос в том, как ты собираешься с ними справляться и что с ними делать. Но обычно, когда вы не хотите думать о чем-то, это все равно начнет появляться в вашей голове. Это нелегко контролировать. Думаю, именно поэтому.

• Обзор финала Ига Швёнтек — Мария Саккари в Индиан-Уэллс (ВИДЕО)

— Вы сказали, что ваше выступление на этом турнире было более сложным, чем может показаться, судя по результатам. Так с какими трудностями вы столкнулись? Как вы смогли их преодолеть?

— Ну, я бы сказала, что в начале турнира я чувствовала, что мне не очень повезло с жеребьевкой. Я играла с соперницами, с которыми мне уже приходилось бороться. В этом году я проиграла Линде Носковой в Австралии. Перед игрой с Каролин Возняцки я испытывала сильный стресс, потому что мне стало казаться, что мы давно не играли и я не знала, как я смогу приспособиться к ее игре. Я просто очень уважаю ее. Это был тот матч, в котором мне пришлось пережить стресс. Но после этого я просто почувствовала, что могу играть более свободно, и именно это я имела в виду.

— Вы упомянули Каролин Возняцки, с которой вам пришлось столкнуться во время турнира. Когда она была №1, ее постоянно спрашивали, действительно ли она чувствует себя №1. Вас не спрашивают, потому что вы уже одержали столько побед. Можете ли вы выразить словами, что это такое — чувствовать себя номером 1?

— Я бы сказала, что ты просто чувствуешь, что твоя игра лучше, чем у кого бы то ни было. Конечно, это не само собой разумеющееся, что ты будешь выигрывать из-за этого, но ты чувствуешь, что у тебя есть навыки и есть все, чтобы быть в состоянии продемонстрировать свою лучшую игру. Я имею в виду, что из-за этого я не жду, что это будет происходить постоянно, но я просто знаю, что это где-то есть, и мне нужно приложить максимум усилий, чтобы показать это.

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