Артур Фис: “Я видел, как Федерер выигрывает турниры Grand Slam, и думал, что это легко, но сейчас понимаю, что всё совсем не так просто”

Первая ракетка Франции Артур Фис (№15 ATP) в интервью L’Équipe рассказал о своих детских мечтах и нынешних амбициях



20-летний теннисист признался, что с юных лет мечтал о вершине мирового рейтинга и вдохновлялся игрой Роджера Федерера:

«Когда я был маленьким, я всегда хотел стать первой ракеткой мира. Потом папа спросил меня: “Какая у тебя мечта?” Я ответил: “Хочу быть в топ-10.” Он сказал: “А ты больше не хочешь стать первым в мире?” — “Хочу, хочу! И хочу выиграть кучу Шлемов!”»

Фис также добавил с улыбкой:

«Я видел, как Федерер выигрывает турниры Grand Slam, и думал, что это легко. Сейчас понимаю, что всё совсем не так просто… но эта мечта всё ещё живёт где-то в глубине моего сознания.»

btu.org.ua