В Формуле 1 планируют отказаться от перехода на V10

В 2025 году с подачи президента FIA Мохаммеда бен Сулайема начались обсуждения планов о возможном отказе от дорогих гибридных силовых установок и возвращении на атмосферные двигатели V10, работающие на экологически чистом топливе.

Всерьёз рассматривался вариант, который включает отказ от перехода на силовые установки нового поколения в 2026 году с последующим переходом на V10 в 2028-м или в 2029-м. Этот план обсуждался всеми поставщиками силовых установок, подписавшими контракт на участие в Формуле 1 с 2026 года (Mercedes, Honda, Audi, Ferrari, и Red Bull Powertrains), и был отклонён, хотя и не единогласно.

За переход на V10 выступали Ferrari и Red Bull Powertrains, тогда как против были Audi, Honda и Mercedes. Поскольку для принятия решения необходимо согласие четырёх поставщиков из пяти, то идея перехода на атмосферные двигатели V10 в обозримой перспективе не получила необходимую поддержку. Если такие двигатели и появятся в Формуле 1, то не раньше 2031 года, когда начнётся новый пятилетний цикл регламента на силовые установки.

В Бахрейне 11 апреля состоится встреча всех производителей силовых установок с FIA, на которой будет обсуждаться будущее двигателей в Формуле 1. В FIA рассчитывают получить окончательный и чёткий ответ от производителей, какие двигатели они хотят использовать в следующие пять лет.

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