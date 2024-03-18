Боттас: Мой приоритет – Audi, и думаю, у меня есть шанс

Трёхлетний контракт Валттери Боттаса с Sauber истекает в 2024-м, и пока у финского гонщика нет никаких договорённостей с командами Формулы 1 на последующие годы. Общаясь с австралийской прессой на Фестивале автоспорта в Аделаиде он не скрывал, что хочет продолжить сотрудничать с командой из швейцарского Хинвила.

В 2026 году она станет заводской командой Audi, и подготовка к этому уже идёт, в том числе недавно стало известно, что немецкая компания намерена полностью приобрести все активы Sauber Group. Разумеется, при столь привлекательных перспективах Боттасу хотелось бы продлить контракт с его нынешними работодателями, однако не факт, что это получится.

«Я не впервые в подобном положении, – подчеркнул Валттери, имея в виду, что это заключительный год его действующего контракта. – Но, если честно, для меня нет никакой разницы, потому что, конечно, я всегда стремлюсь показать, на что способен. Мне действительно хочется остаться в этой команде. Я хочу сократить отставание от лидеров, бороться на нормальные результаты и вижу, что проект Audi может открыть такую возможность.

По-моему, когда крупный автопроизводитель приходит в Формулу 1, это всегда интересно. Думаю, у меня есть шанс, и сейчас Audi – мой приоритет. Но если не получится, то полагаю, что на рынке пилотов по-прежнему масса других вариантов на следующий год».

Когда в Формуле 1 появится команда Audi, Боттасу уже исполнится 36 лет, однако он не считает, что возраст помешает ему остаться в Формуле 1: «Я не считаю годы, поскольку мне не кажется, что моё время в Формуле 1 вскоре подойдёт к концу. Мне сейчас 34, а Фернандо Алонсо – 42, и его можно считать хорошим ориентиром».

Валттери дебютировал в чемпионате мира в 2013 году в составе Williams, затем с 2017-го по 2021 гг. выступал за Mercedes и одержал 10 побед. С 2022-го он стал гонщиком Sauber, которая тогда называлась Alfa Romeo, и его лучшим результатом за рулём машины этой команды было 5-е место, занятое им том сезоне в Имоле.

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