Култхард признал, что идею гастролей перенял у Штайнера

Весной гоночный мир узнал новость, наверняка заинтересовавшую как болельщиков со стажем, так и тех, чьи познания о Формуле 1 ограничиваются именами нынешних чемпионов и вице-чемпионов мира. Правда, она была прежде всего адресована публике, проживающей в разных частях Соединённого королевства: осенью Мика Хаккинен и Дэвид Култхард отправляются в гастрольный тур по Англии, Шотландии и Ирландии.

Гастроли стартуют в сентябре, и ветераны Формулы 1, которые с 1996-го по 2001 гг. были напарниками в McLaren, собираются поделиться занимательными историями о тех славных временах. Всего запланировано семь выступлений, первое из которых пройдёт 22 сентября в Ноттингеме.

Но уже в минувший уик-энд они встретились на Фестивале скорости в Гудвуде, где Мика пилотировал машины McLaren, а Дэвид – технику Red Bull, и, конечно, общались с прессой. В частности, Култхард поделился «творческими планами», связанными с предстоящим турне.

Дэвид Култхард: «Мы с Микой в течение семи лет были напарниками, но и после завершения карьеры в 2001 году он по-прежнему в течение какого-то времени оставался послом бренда Mercedes. Поэтому мы продолжали вместе участвовать в разных акциях, поскольку были частью истории Mercedes, делились своим опытом, а пару лет назад в Дании уже проводили вечера встреч с болельщиками.

Нынешний рост популярности Формулы 1 вселяет уверенность, что люди захотят прийти и послушать двух бывших гонщиков, которые несколько раз врезались друг в друга, а теперь готовы поделиться своими историями и поговорить о делах, рассказы о которых вряд ли могут попасть в телеэфир или, скажем, прозвучать в неких обычных обстоятельствах».

Дэвид готов признать, что на их с Микой решение определённо повлиял успех аналогичного проекта Гюнтера Штайнера, бывшего руководителя Haas F1, а ныне «свободного художника», автора книг, в качестве эксперта сотрудничающего с несколькими телеканалами.

«Я встретил его в аэропорту, когда он возвращался из Манчестера, где у него состоялось очередное выступление, и ему этот опыт очень нравится! – рассказал Култхард. – Похоже, что публика действительно готова весьма позитивно реагировать и на сквернословие, и воспринимать очень откровенные беседы!..

На такие встречи могут приходить и по-настоящему преданные болельщики, и люди, которые приобрели пару билетов, хотя не очень хорошо представляют, что это за два парня на сцене. Но зато им нравятся Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, и они хотят что-то узнать об этих гонщиках».

При этом Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, полагает, что сейчас даже энтузиасты автоспорта смотрят на Формулу 1 по-другому: «Думаю, сейчас болельщики тоже изменились и отличаются от то публики, что была в наше время.

Раньше люди больше интересовались быстрыми и красивыми машинами. Но теперь документальный сериал Drive to Survive преподнёс им иную картину. И у них появились вопросы, типа: «А как насчёт Мики и Дэвида? Какие у них были отношения? Была ли в их гоночной жизни какая-то своя философия?..»

«Полагаю, когда у нас с Микой произошёл контакт в первом повороте в Спа (дело было в 1999 году, и машину финна развернуло), а я выиграл ту гонку, то это был довольно сложный момент, когда в наших отношениях наступило охлаждение! – развил эту тему Дэвид. – Помню, на подиуме Мика не был расположен к общению. Но когда ты добиваешься успеха, для напарника это оборачивается неудачей – и наоборот.

Мы не всегда потом беседовали с глазу на глаз, но таков наш спорт. Это сейчас Мика с таким воодушевлением ждёт наших гастролей, ведь в своё время мы с ним летали на двух разных частных самолётах, но он ещё не осознал, что нам предстоит делить один номер в отеле, поскольку у нашего нового проекта более скромный бюджет!» (смеётся)

«В общем, это будет интересное путешествие! – подытожил Мика и поинтересовался. – А хорошая ли Великобритании погода в сентябре?..»

За время совместных выступлений за McLaren Мика Хаккинен и Дэвид Култхард одержали 30 побед, а их команда в 1998 году завоевала Кубок конструкторов.

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