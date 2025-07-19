«Не позволит ему это сделать». Призер ОИ – о бое Усика с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) дал прогноз на бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (23-0, 14 КО) против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО):

«Ожидаю напряженного и зрелищного боя. Дюбуа выйдет с настроем на реванш и, скорее всего, попытается навязать агрессивный темп с самого начала. Он будет пытаться давить, работать первым номером. Усик, как всегда, будет действовать разумно – боксировать от защиты, «читать» соперника и искать свои шансы. Особенно во второй половине боя, когда Дюбуа начнет терять темп, Александр активизируется, включит свои серийные атаки и начнет постепенно перехватывать инициативу, демонстрируя свое преимущество в технике, движении и выносливости.

Козырь Дюбуа – это, бесспорно, его нокаутирующая сила. Он обладает мощным ударом, который может решить судьбу боя в любой момент. К тому же на этот раз он выйдет на ринг более уверенным в себе после ярких побед нокаутом над Джошуа, Хрговичем и Миллером. Усик же имеет свои сильные стороны – это опыт, боксерский интеллект, мастерство, подвижность и умение адаптироваться к сопернику. Его главное преимущество – способность «считывать» соперника и перехватывать инициативу в нужный момент. Он уже проходил через большие испытания и доказывал, что умеет нейтрализовывать силу соперников своим стилем и тактикой. В супертяжелом весе каждый удар может изменить ход боя – здесь все решается мгновенно.

Дюбуа обладает мощным ударом, и если он попадёт чисто, всё может перевернуться в любой момент. Он физически очень силен и опасен. Но Усик – гораздо более опытный боксёр, с отличной защитой и движением. Верю, что он не позволит Дюбуа реализовать свою силу и не даст себя застать врасплох».

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua