В компанию к Довбику? Рома согласовала трансфер нападающего, – Романо

"Рома" согласовала трансфер нападающего.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон на правах аренды переходит в "Рому".
В соглашение включена опция выкупа в размере 40 млн евро.
"Фергюсон отдал предпочтение "Роме" среди нескольких других клубов, претендующих на трансфер, и теперь устное соглашение между всеми сторонами "Брайтоном" одобрено", – сообщил источник.
Во второй части прошлого сезона Эван Фергюсон играл за английский "Вест Хэм". На его счету 8 матчей, в которых не было голов и результативных передач.
Контракт ирландского футболиста с "Брайтоном" действителен до 2029 года.