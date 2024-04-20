Жирона с голом Довбика разгромила Кадис: результаты матчей 32 тура Ла Лиги

20 апреля в 32 туре чемпионата Испании по футболу были сыграны 4 матча.

В частности, Жирона разгромила Кадис со счетом 4: 1. Голом в составе каталонцев отличился украинский нападающий Артем Довбик.

Довбик остался лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету теперь 18 забитых мячей.

Стоит добавить, что другой украинец Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы.

Победа гарантировала Жирони еврокубки на следующий сезон.

В остальных матчах Сельта одержала уверенную домашнюю победу над Лас-Пальмас, Осасуна проиграла Райо Вальекано, а Бетис одолел Валенсию.

Чемпионат Испании — Ла Лига 32 тур, 20 апреля

Сельта — Лас-Пальмас 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 — 11 Герцог, 1:1 — 37 Аспас, 2:1 — 39 Сведберг, 3:1 — 71 Дувикас, 4:1 — 76 Аспас

Райо Вальекано — Осасуна 2:1 (0:1 )

Голлы: 0:1 — 29 Гомес, 1:1 — 80 Чаваррия, 2:1 — 84 Палассон

Валенсия — Бетис 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 19 Перес, 1:1 — 66 Пепелу (пен), 1:2 — 77 Перес

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук пропустил игру из-за травмы. Жирона — Кадис 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 — 9 Гарсия, 2:0 — 22 Мартин, 3:0 — 71 Довбик, 3:1 — 81 Эскаленте, 4:1 — 82 Порту

Напомним, в предыдущем туре испанского чемпионата Жирона уступила Атлетико. Единственный гол в составе каталонского клуба забил Артем Довбык, что помогло ему возглавить бомбардирскую гонку.

champion.com.ua