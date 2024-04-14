Фото: ФК Ман Юнайтед

Уроженец Дагестана, познающий футбольные азы в английском Манчестер Юнайтед, Амир Ибрагимов дебютировал за сборную Англии до 16 лет.

< Нападающий вышел из скамейки запасных и забил победный гол за шесть минут до финального свистка. Англичане победили в контрольном матче со сверстниками из сборной Италии (2:1).

Форвард, которого по стилю игры сравнивают с Уэйном Руни, переехал в Великобританию вместе со семьей. Сначала он тренировался в академии Шефилда, но затем подписал свой первый профессиональный контракт с Ман Юнайтед.

Напомним, недавно олимпийский чемпион, российский вратарь с финскими корнями Иван Федотов, которого заставили отслужить в армии окупантов, сумел убежать в НХЛ из Российской Федерации.

Раньше мы писали, что игрок национальной сборной Украины по футболу Александр Зинченко приютил в Манчестер Сити убежавшего из России украинца.

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