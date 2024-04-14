Руан. Завацкая вышла в основную сетку, обыграв лидера посева в квалификации

Катарина Завацкая продолжает выступление на турнире WTA во Франции
Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина, 11) — Элизабет Мандлик (США, 1) 6:2, 7:6(5)
Во втором сете украинская теннисистка смогла отыграть преимущество соперницы, которая вела со счётом 4:0 и 5:3.
Завацкая во второй раз в этом году сыграет в основной сетке турнира WTA: в начале этого месяца она попала в основную соревнований в Боготе (WTA 250), где также начинала своё участие с квалификации.
Потенциальные соперницы Катарины: Аранча Рус (Нидерланды), Анна Блинкова (-, 8), Элина Аванесян (-), Каролина Плишкова (Чехия), Клара Бюрель (Франция, 7) и Нао Хибино (Япония).
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