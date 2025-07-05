Гаэль Монфис – после поражения от Фучовича: “Сказать, что я бы выиграл матч, если бы его не перенесли – это было бы слишком”

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свое поражение от венгра Мартона Фучовича в матче второго круга Уимблдона



Монфис проиграл поединок в пяти сетах, не сумев подать на матч в четвертой партии, при счете 5:3. Пятый сет теннисисты играли сегодня, так как вчера матч был приостановлен из-за темноты.

– Ваш матч был приостановлен вчера [из-за темноты]. Как считаете, был бы сегодня другой результат, если бы вы продолжили тогда? Или, возможно, это немного нарушило ритм?

– Я не знаю. Хотел бы дать ответ на этот вопрос, но не знаю. Безусловно, это несколько изменило определенные аспекты, ведь сегодня были немного другие условия. Но сказать, что я бы выиграл матч – это было бы слишком. Я действительно не знаю.

– В том сете, где вы подавали на матч, какие это были эмоции, когда пришлось играть дольше. Выбило ли это вас из колеи? Что, по вашему мнению, сделал ваш соперник, чтобы дойти до того момента?

– Играл лучше меня, это точно (улыбается). Он рисковал, выполнял свои удары. Ему немного повезло в одном-двух розыгрышах. Если честно, он играл хорошо. Играл жестко. Отдаю ему должное.

– Что у вас на уме по поводу этих дней здесь, и какие ваши мысли на будущее?

– Конечно, хотелось бы выиграть сегодняшний матч, но это спорт. Я отдохну несколько дней, потом вернусь на корт и постараюсь быть готовым к серии турниров в США.

– У вас за плечами много лет в туре, много опыта. Могли бы вы назвать один-два самых особенных момента на корте?

– Думаю, у меня вообще был особенный путь, потому что мне посчастливилось быть игроком в таком большом виде спорта. Я бы сказал, что для меня особенным стал 2004-й год, мой первый турнир Берси [Мастерс в Париже]. Это был особенный момент. Я был молодым, впервые играл во Франции на большом корте, невероятная энергия от зрителей. Для меня это был действительно особенный момент.



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