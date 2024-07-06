Уимблдон. Остапенко и Рыбакина уверенно вышли в четвёртый круг, Ван Синьюй совершила двойной камбэк

В женской сетке турнира в Великобритании завершились матчи третьего круга

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ига Швёнтек (Польша, 1) 3:6, 6:1, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Бернарда Пера (США) 6:1, 6:3

Даниэль Коллинс (США, 11) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 20) 6:4, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:0, 4:3 (отказ)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Каролин Возняцки (Дания, WC) 6:0, 6:1

Анна Калинская (-, 17) – Людмила Самсонова (-, 15) 7:6(4), 6:2

Элина Свитолина (Украина, 21) – Онс Жабер (Тунис, 10) 6:1, 7:6(4)

Ван Синьюй (Китай) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 2:6, 7:5, 6:3

Елена Остапенко сыграла против Бернарды Перы на всех трёх покрытиях и вышла вперёд в счёте личных противостояний (2-1). Латвийка четвёртый раз сыграет в 1/8 финала на Уимблдоне и встретится с Юлией Путинцевой (2-2).

Даниэль Коллинс впервые за шесть участий на Уимблдоне смогла выйти в четвёртый круг. Дальше американка попробует взять реванш у Барборы Крейчиковой за поражение в прошлом году на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Ван Синьюй, выйдя в четвёртый круг, повторила свой лучший результат на уровне Grand Slam, который показала в предыдущем сезоне на US Open. Отметим, что во втором сете китаянка уступала Дарт со счётом 1:3, а в решающем выиграла шесть геймов подряд, проигрывая 0:3.

Пары соперниц в четвёртом круге: Путинцева – Остапенко, Коллинс – Крейчикова, Рыбакина – Калинская, Свитолина – Ван.

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