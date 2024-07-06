Фред Вассёр: Мы вернулись к прежней версии машины

В Ferrari решили вернуться к прежней версии машины, которая кажется команде более предсказуемой, но в первую шестёрку по итогам квалификации не попали…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы недостаточно хорошо провели квалификацию, не смогли собрать всё воедино. Сегодня мы решили вернуться к прежней версии машины, поскольку новая страдала раскачкой, а в скоростных поворотах Сильверстоуна эффект от установки новых деталей оказался недостаточным.

Во второй части квалификации в одной десятой оказалось сразу девять машин, состояние трассы быстро улучшалось. Карлос прошел в финал, а Шарль ошибся в 13-м повороте и выбыл из борьбы.

В финале Карлосу удалось проехать приличный круг в первой попытке, а во второй он попал в трафик, ему пришлось бороться за позиции на трассе с Оскаром Пиастри и Фернандо Алонсо, и он не смог подготовить шины к быстрому кругу.

Учитывая наши стартовые позиции, дождевые условия в гонке могут дать лучшие шансы. Нужно разработать оптимальную стратегию и идеально провести гонку, чтобы заработать приличное количество очков».

Карлос Сайнс (7-й): «Я полностью выложился, но мы знали, что трасса в Сильверстоуне будет сложной для нас, а погода ещё больше всё осложнила.

Сейчас я думаю, что можно было раньше выехать на вторую попытку, а у меня получилось так, что борьба за позицию с другими машинами не позволили подготовить шины к быстрому кругу.

Нам нужно продолжать работать, чтобы сократить отставание, ну а здесь мы пока выступаем не лучшим образом. Тем не менее, очки будут разыграны завтра, так что я с нетерпением жду гонки, которая может стать ещё более интересной из-за погоды».

Шарль Леклер (11-й): «Непростая квалификация. Важно найти причину, ведь проблемы преследуют нас уже несколько уик-эндов.

Мы поступили верно, в пятницу сконфигурировав наши машины по-разному и собрав важную информацию для работы на отдалённую перспективу. Но сосредоточившись на тестах мы не смогли найти оптимальные настройки для этого уик-энда, что было видно сегодня в квалификации.

Мы работаем, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше, чтобы как можно скорее вернуться к прежним результатам».

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