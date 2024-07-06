В ночь с 6 на 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится чемпионский бой в легком весе.
На ринг выйдут американец Шакур Стивенсон (21–0, 10 KO) и Артем Арутюнян из Германии (12–1, 7 KO)
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Американец Шакур Стивенсон проведет защиту титула WBC в легком весе.
Шакур должен уничтожить Арутюняна. Другого результата не поймут фанаты
Шакур Стивенсон – Артем Арутюнян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Начало основного карда шоу запланировано на 7 июля 03:00 по Киеву, главный бой начнется около 06:00.
Файткард шоу в Ньюарке