Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон и Артем Арутюнян

В ночь с 6 на 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится чемпионский бой в легком весе.

На ринг выйдут американец Шакур Стивенсон (21–0, 10 KO) и Артем Арутюнян из Германии (12–1, 7 KO)

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Американец Шакур Стивенсон проведет защиту титула WBC в легком весе.

Шакур должен уничтожить Арутюняна. Другого результата не поймут фанаты

Шакур Стивенсон – Артем Арутюнян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Начало основного карда шоу запланировано на 7 июля 03:00 по Киеву, главный бой начнется около 06:00.

Файткард шоу в Ньюарке

Шакур Стивенсон (21–0, 10 KO) – Артем Арутюнян (12–1, 7 KO)

О'Шаки Фостер (22–2, 12 KO) – Робсон Консейсау (18–2–1, 9 KO)

Кейшон Дэвис (10–0, 7 KO) – Мигель Мадуэно (31–2, 28 KO)

Уильям Фостер (17–1, 11 KO) – Эридсон Гарсия (18–1, 12 КО)

Келвин Дэвис (12–0, 7 KO) – Кевин Джонсон (12–3, 8 КО)

Абдулла Мейсон (13–0, 11 KO) – Луис Леброн (20–5–1, 13 KO)

Али Фелиз (2–0, 2 КО) – Робинсон Перес (2–0, 0 КО)

Кит Колон (дебют) – Хантер Тёрбифилл (4–1, 1 КО)

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