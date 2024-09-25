Экс-чемпион, побитый Усиком, назвал самый ожидаемый бой в хэвивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью признался в том, что существует большие ожидания относительно встречи в ринге британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Никогда нельзя сказать, что боксер полностью выбыл. Тайсон Фьюри – действительно хороший боец, и ему просто не повезло столкнуться с одним из лучших бойцов, которых когда-либо видел мир – Александром Усиком.

Сказать, что он закончил [карьеру] после поражения, было бы очень и очень грубо. Если он снова проиграет Усику, а я думаю, что так и будет, то значит ли это, что мы не хотим видеть его бой с Энтони Джошуа? По моему мнению, это тот бой, который все еще хотят увидеть. Это огромный бой для Великобритании и для мира бокса в тяжелом весе», – заявил Беллью, который, как известно, в своем последнем бою осенью 2018 года проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее Тони Беллью назвал нового соперника Даниеля Дюбуа после его победы над Энтони Джошуа.

sport.ua