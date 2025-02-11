Серебро Захареева. Украинские боксеры взяли 15 медалей в Испании

Федерация бокса Украины

Соревнования по боксу под названием Boxam International Tournament 2025 прошли в испанском городе Ла-Нуссия.

15 медалей (4 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых) завоевали украинские боксеры на этих соревнованиях.

🥇 Золото: Павел Иллюша (до 75 кг), Даниил Жасан (до 86 кг), Инна Статкевич (до 54 кг), Анастасия Черноколенко (до 70 кг).

🥈 Серебро: Айдер Абдураимов (до 60 кг), Юрий Захареев (до 75 кг), Василий Ткачук (свыше 92 кг), Ярослава Маринчук (до 50 кг), Светлана Уманская (до 54 кг).

🥉 Бронза: Олег Чулячеев (до 57 кг), Даниил Заморило (до 63,5 кг), Богдан Толмачев (до 92 кг), Вероника Корец (до 60 кг), Наталья Меринова (до 66 кг), Мария Боруца (до 75 кг).

Украинские спортсмены взяли 13 медалей на чемпионате Азии по боксу

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