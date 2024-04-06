Известно, готов ли Фьюри пожертвовать реваншем с Усиком ради боя с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Ранее Эдди Хирн поделился мнением, что Тайсон Фьюри, в случае победы в поединке с Александром Усиком, проведет следующий бой именно с Джошуа.

Однако эту информацию опроверг промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, который заверил, что бой в 2024 году точно не состоится.

«Тайсон не сразится с Джошуа в этом году. У нас сейчас очень четкий план – 18 мая в Эр-Рияде состоится бой между Фьюри и Усиком. Проигравший в этом поединке будет иметь право на реванш. И он точно им воспользуется, ведь на кону стоят большие деньги.

Убежден, что после этого мы увидим бой Фьюри – Джошуа. Условием, конечно, является то, что Тайсон должен выиграть два боя с Усиком, а Энтони должен в дальнейшем победить своих соперников», – отметил Уоррен.

sport.ua