Следить
Футбол

Дебютные ассисты Адли. Серия А. Милан – Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча

Ломбардийцы еще до середины 1-го тайма отличились дважды

Дебютные ассисты Адли. Серия А. Милан – Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча

ANSA

    • "Дьяволы" активно начали матч. На 6-й минуте Пулишич вывел команду вперед. Очень быстро подопечные Пиоли удвоили преимущество. Гости накануне перерыва остались в меньшинстве и ситуация для них ухудшилась.

    Прекрасную работу провел Меньян. Кипер "россонери" спасал хозяев 7 раз и оставил ворота на замке.

    23-летний полузащитник Ясин Адли впервые отдал голевые передачи в футболке "красно-черных". Француз ассистировал во время второй и третьей результативной атаки.

    Чемпионат Италии 32 тур.

    6 апреля. Милан. "Сан-Сиро"

    Милан — Лечче 3:0

    Голы: Пулишич, 6, Эдуар, Жира, 20, Леау, 57

    Удаление: Крстович, 45 (Лечче)

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis