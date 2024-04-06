Дебютные ассисты Адли. Серия А. Милан – Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча

Ломбардийцы еще до середины 1-го тайма отличились дважды

ANSA

"Дьяволы" активно начали матч. На 6-й минуте Пулишич вывел команду вперед. Очень быстро подопечные Пиоли удвоили преимущество. Гости накануне перерыва остались в меньшинстве и ситуация для них ухудшилась.

Прекрасную работу провел Меньян. Кипер "россонери" спасал хозяев 7 раз и оставил ворота на замке.

23-летний полузащитник Ясин Адли впервые отдал голевые передачи в футболке "красно-черных". Француз ассистировал во время второй и третьей результативной атаки.

Чемпионат Италии 32 тур.

6 апреля. Милан. "Сан-Сиро"

Милан — Лечче 3:0

Голы: Пулишич, 6, Эдуар, Жира, 20, Леау, 57

Удаление: Крстович, 45 (Лечче)

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