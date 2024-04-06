Баззер Тищенко принес Мавпам победу в первом матче полуфинальной серии Суперлиги-FAVBET над Днепром

10 апреля команды сыграют в Черкассах ответный матч

Черкасские Мавпы одолели Днепр в первом матче 1/2 финала плей-офф Суперлиги-FAVBET — 98:97.

Мавпы активно начали поединок (10:4), однако на большой перерыв днепряне ушли с преимуществом в 16 очков — 57:43. Тем не менее, гости активно провели концовку третьей четверти, а победу вырвали за две секунды до сирены баззером опытного Тищенко.

Лидеры Днепра Станислав Тимофеенко и Владимир Конев на двоих набрали 55 очков (29 у Тимофеенко и 26 у Конева). У гостей самым результативным стал Эрик Бун с 24 очками и 14 передачами.

Ответный матч пройдет в Черкассах 10 апреля. Вторую пару 1/2 финала составили Ровно и Киев-Баскет.

Суперлига-FAVBET. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Днепр — Черкасские Мавпы — 97:98 (27:22, 30:19, 19:28, 21:29)

Днепр: Тимофеенко (29), Конев (26), Горобченко (12 + 8 передач), Закурдаев (12), Дубоненко (6), Сипало (6), Сорочан (4), Бондарчук (2)

Черкасские Мавпы: Бун (24 + 14 передач), Марченко (19), Тищенко (18), Далкур (14), Руслов (12), Агафонов (9), Новиков (2)

Счет в серии — 0:1

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