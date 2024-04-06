Богота. Эррани впервые за 6,5 лет вышла в полуфинал, Осорио победила действующую чемпионку

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA в Колумбии

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Татьяна Мария (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мари Боузкова (Чехия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия, 7) 2:6, 6:2, 7:5

Камилла Рахимова (-, 8) — Кристина Букша (Испания, 4) 0:6, 6:4, 7:5

Сара Эррани (Италия) — Ирина Бара (Румыния) 4:6, 6:2, 6:3

Камила Осорио (Колумбия, 6) — Татьяна Мария (Германия, 2) 1:6, 6:3, 6:3

Мари Боузкова в этом сезоне ещё не играла в полуфинале одиночного разряда. Чешка попробует шестой раз пробиться в финал турнира WTA и встретится с Камиллой Рахимовой.

Сара Эррани проведёт первый полуфинал на уровне WTA с октября 2017 года, когда сыграла на этой стадии в Тяньцзине. Итальянка будет бороться за свой первый финал с февраля 2016 года — тогда она выиграла титул в Дубае.

Камила Осорио третий раз подряд сыграет в полуфинале домашнего турнира. Три года назад колумбийке удалось выиграть здесь свой единственный титул WTA. Дальше Осорио попробует впервые обыграть Эррани, которой проигрывала два раза.

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