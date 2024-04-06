Ровенский Верес праздновал домашнюю победу над Оболонью в игре 23 тура Украинской Премьер-Лиги.

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На старте встречи Денис Янаков заработал пенальти и сам реализовал его. Через 12 минут Янаков забил. еще один гол, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. К перерыву хозяева удвоили счет – по передаче Валерия Кучерова отличился Николай Гайдучек. Довольно быстро Слободян мог один гол отыграть, но ему немного не хватило точности. /uploads/2024/04/6ff434f07516a967a04b8434ecfae54b.jpg» alt=»Борьба за выживание: Верес разгромил Оболонь в 23 туре УПЛ» />

На старте второй половины встречи голкипер ровенчан Евгений Паст потянул удар Игоря Краснопира. В середине тайма стойка ворот гостей спасла от гола после удара Александра Кучеренко. Бразильский легионер Вереса Яго Сикейра установил окончательный счет 3:0.

Чемпионат Украины — УПЛ 23 тур, 6 апреля

Верес — Оболонь 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 6 Янаков (пен), 2:0 — 31 Гайдучик, 3:0 — 86 Сикейра

Вересок: Паст (Когут 84), Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (Морозко 69), Шарай (Дахновский 58), Янаков (Шастал 58), Гайдучек (Его 69). Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман 46), Грисе , Мороз (Косовский 59), Черненко, Слободян, Вишневский (Груша 46), Краснопир (Тарануха 70).

Предупреждение: Курко 33, Кучеров 50

Благодаря победе Верес обошел Оболонь в турнирной таблице, поднявшись на 13 строчку.

Текущая турнирная таблица:

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Напомним, в рамках 22 тура украинского чемпионата Верес в меньшинстве уступил криворожскому Кривбассу, а Оболонь разгромно проиграла донецкому Шахтеру.

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