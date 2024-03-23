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Футбол

Игрок мадридского Реала Эндрик оформил дебютный гол за сборную Бразилии в 17 лет

Будущая звезда?

Фото: Getty Images

    • 17-летний нападающий мадридского "Реала" Эндрик отметился дебютным голом за сборную "Бразилии" в матче с Англией. Именно его гол принес южноамериканской сборной победу на Уэмбли.

    Юноша появился на поле на 71-й минуте и уже на 80-й поразил ворота соперника.

    Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в ворота клуба/страны на "Уэмбли", а также самым молодым игроком, забившим в ворота Бразилии со времен Роналду в 1994 году — 17 лет, 246 дней.

    Сейчас 17-летний форвард выступает в Бразилии за "Палмейрас", однако будущий трансфер в "сливочных" за 45 млн уже согласован и он присоединится к столичному клубу летом 2024 года.

    www.ua-football.com

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