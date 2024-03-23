Украина — Исландия: анонс и прогноз финала плей-офф квалификации Евро-2024

Чемпионат Европы-2024. Квалификация Финал, путь B 26 марта, 2024 год. 21:45

Сборная Украины — сборная Исландии

Арена Тарчинский (Вроцлав, Польша)

Сборная Украины сыграет с Исландией решающий матч отбора в финальную часть чемпионата Европы. Встреча состоится 26 марта на стадионе «Арена Тарчинская» во Вроцлаве. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Украина

В полуфинале квалификации «сине-желтые» одолели барьер Боснии и Герцеговины. Победа далась Украине ценой больших усилий. Вплоть до 85 минут игры команда Сергея Реброва уступала в счете, однако совершила перелом в течение событий буквально за три минуты. Голы Романа Яремчука и Артема Довбика позволили играть в финале отбора.

Победой над Боснией Украина продолжила серию без поражений уже до 4 матчей. В ранге хозяина «сине-желтые» не знают поражений за последние 10 матчей, однако победили лишь трижды.

В матче с Исландией украинская жена может получить важное усиление. Есть вероятность, что успеет восстановиться Виктор Цыганков. В матче с Боснией полузащитника Жироны в заявке на игру не было. «Викинги» свой матч полуфинала квалификации играли параллельно с Украиной. И команду Израиля одолели гораздо увереннее (4:1). Следует отметить игру нападающего Альберта Гудмундссона. Форвард забил 3 мяча и стал героем поединка.

Коллектив Оге Харейде получил право сыграть в стыковых матчах квалификации Евро, заняв вторую позицию в своем квартете в Лиге наций. Групповой раунд отбора Исландия закончила на 4 позиции, пропустив вперед не только Португалию и Словакию, но и Люксембург. В 10 встречах в своей группе представители острова одержали 3 победы и раз сыграли вничью.

В Исландии одна, но довольно значительная потеря. Еще с Израилем не смог помочь своей команде опытный полузащитник Иоганн Берг Гудмундссон. Сверрир Ингасон получил капитанскую повязку только из-за отсутствия 33-летнего футболиста английского Бернли. История встреч

Раньше пути команд пересекались 4 раза. Преимущества нет ни у одной стороны. Сборные обменялись победами, еще 2 матча завершились вничью. Первая встреча состоялась в отборе к Евро-2000, последняя — в квалификации Чемпионата мира-2018.

Прямой язык

Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины): «Мы пересматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча.

Прежде всего, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Впереди будет другая игра и другое настроение для наших игроков.»

Сверрир Ингасон (капитан сборной Исландии) : «Мне абсолютно безразлично, с какой командой мы играем. Мы будем полны сил, намерены победить и выйти на чемпионат Европы. Сделаем все возможное в этой игре, и я верю, что мы сможем выйти из нее победителями.»

Список вызванных футболистов

Украина

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин ( Бенфика), Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Вталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба — Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона) , Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — Днепр-1)

Нападающие: Артем Довбык (Жирона) , Роман Яремчук (Валенсия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо)

Исландия

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон (Мафра, Португалия), Гаукон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Патрик Гуннарссон (Викинг, Норвегия).

Защитники: Гудмундур Тораринсон (ОФИ, Греция), Колбейн Финнссон (Люнгбю, Дания), Даниэль Гретарссон (Сеннерйюске, Дания), Сверрир Ингасон (Митьюлланн, Дания), Гйор Италия), Виктор Паульссон (Эйпен, Бельгия), Альфонс Сампстед (Твенте, Нидерланды).

Полузащитники: Исаак Йоханнессон (Фортуна, Германия), Арнор Траустасон (Норчепинг, Швеция), Гакон Гаральдссон (Лилль, Франция), Кристиан Глинссон (Аякс, Нидерланды), Йон Торстейнссон (Левен, Бельгия), Микаэль Эллертссон Микаэль Андерсон (Орхус, Дания), Арнор Сигурдссон (Блэкберн, Англия), Уиллум Уиллумссон (Гоу Эгед Иглз, Нидерланды), Стефан Тейтур (Силькеборг, Дания).

Нападающие: Орри Оскарссон (Копенгаген, Дания), Андри Гудйонсен (Люнгбю, Дания), Альфред Финнбогасон (Эйпен, Бельгия), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Италия)

Ориентировочные составы

Украина: Лунин — Тимчик, Забарный, Таловеров, Миколенко. Кровать — Цыганков, Зинченко, Судаков, Мудрик — Яремчук

Исландия: Вальдимарссон — Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон – Сигурдссон, Гаральдссон, Траустасон, Уиллумссон — Оскарссон, Гудмундссон

Цифры и факты

Первая встреча команд пришлась на последний день марта 1999 года. Матч завершился вничью 1:1, а коллективом Украины руководил Йожеф Сабо. Счет в матче открыл солдат Национальной гвардии Украины Владислав Ващук. Однако уже через 7 минут внутри второй половины Лаурус Сигурдссон забил в составе Исландии;

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Из футболистов, игравших против Исландии в последнем матче команд в сентябре 2017 года, в составе Украины сейчас присутствуют Николай Матвиенко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко, в составе соперника — Сверрир Ингасон;

Украина не проигрывала в 9 последних матчах квалификации Евро в ранге хозяина (+7=2-0);

Украина забивала не менее двух раз в 5 из предыдущих 9 домашних матчей отбора ЧЕ;

Не более 2 голов зрители видели в 7 из предыдущих 9 домашних игр Украины в квалификации Евро;

В 9 предыдущих матчах квалификации Евро Исландия одержала 3 победы (+3=1-5);

По меньшей мере 2 мяча команды забивали в 12 из предыдущих 14 матчей Исландии в квалификации Евро;

Победитель сыграет в группе E на ЕВРО-2024 — с Бельгией, Словакией и Румынией.

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO на канале «Футбол» Первый», в разделе «Спорт» и на специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день происшествия. Просмотр будет доступен по подпискам «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная». цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Радио Луч будет вести аудиотрансляцию.

Прогноз букмекеров

Победа Украины — 1,50;

Ничья — 4,40;

Победа Исландии — 7,80.

Прогноз Чемпиона

Победа Украины – mdash; 2:0.

champion.com.ua