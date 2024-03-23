Пиастри: В финале я не смог повторить свой лучший круг

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри вышли в финал квалификации Гран При Австралии, показав четвёртое и шестое время. После штрафа Серхио Переса они отыграли по одной позиции и оба стартуют из первой пятёрки.

Ландо Норрис (4-й): «Я доволен сегодняшним днём, поскольку считаю, что мы добились хорошего результата.

Перед сегодняшним днём мы многое скорректировали в машине, что позволило сделать хорошие шаги вперёд – сейчас я гораздо больше доволен поведением машины. Пилотировать стало комфортнее, что и позволило мне повысить скорость. Поэтому огромное спасибо всем на трассе и на базе в Уокинге за помощь.

Хороший день, хорошая стартовая позиция – надеюсь, завтра мы трансформируем её в заработанные очки».

Оскар Пиастри (6-й): «Шестое место в квалификации. Достойная сессия, хотя, возможно, свой лучший круг я проехал чуть раньше, чем требовалось! Во второй части я был очень быстр, но не смог повторить такую же скорость в финале, поэтому испытываю смешанные чувства.

Мы уже показали, что наша машина обладает высоким гоночным темпом, поэтому посмотрим, какого результата удастся добиться завтра».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Успешная квалификация позволила обоим гонщикам занять хорошие позиции на старте. Мы знаем, что завтра ключевое значение будут иметь деградация резины и гоночный темп, поэтому удовлетворены четвёртым и шестым временем, принимая во внимание тот факт, что в этот уик-энд иногда казалось, что у нас проблемы со скоростью. Благодарность команде и гонщикам за то, что они смогли изменить ситуацию и оптимизировать каждую деталь.

Ландо и Оскар показывали быстрые круги, прибавляя в каждой сессии. Оскар немного сбился с ритма в финале, потеряв время, но это не оказало большого влияния на его стартовую позицию.

Теперь всё внимание на завтрашнюю гонку, в которой мы стремимся заработать много очков».

Источник