Бывший чемпион мира предсказал победителя третьего боя Усик – Джошуа

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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением о том, кто бы победил в третьем поединке между чемпионом IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 KO) и эксчемпионом Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Должен сказать, что это будет Усик. Он уже дважды побеждал Энтони.

Но это хороший вопрос, потому что Эй Джей очень хорошо выглядел против Нганну, который проводил свой второй бой, что звучит смешно. Джошуа смотрит в глаза сопернику, пробивает удары, поворачивает корпус, поэтому он и нокаутировал Нганну», – сказал Фроч.

Усик уже дважды побеждал Джошуа: один раз в 2021 году, а второй раз в 2022 году.

Ранее бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор заявил, что Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10.

sport.ua