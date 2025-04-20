Гран-при WBC в Эр-Рияде. Украина потеряла двух боксеров в 1/16 финала

WBC. Соломенников – Доргбетор

17 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись первые поединки Гран-при WBC в полулегком весе (до 57,2 кг). Украинские боксеры покинули турнир на стадии 1/16 финала.

Непобежденный Александр Соломенников (16–0, 8 КО) потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Украинец дал конкурентный бой представителю Ганы Холи Доргбетору (13–0–1, 8 КО). Судьи зафиксировали победу боксера из Ганы раздельным решением – 58–56 Соломенников, 58–57 и 59–56 Доргбетор.

В другом поединке впервые в профессиональной карьере уступил Игорь Семончук (7–0, 6 КО). Украинец активнее провел первый и последний раунды, однако отдал инициативу сопернику – Мухамету Шамили (14–0, 7 КО, Албания) – в середине боя.

Судьи единогласным решением объявили албанца победителем – 58–57, 59–55 и 58–56. Полулегкий вес остался без украинских боксеров. В суперлегком дивизионе Даниил Лозан пробился в 1/8 финала.

19 и 20 апреля борьбу за титул начнут восемь боксеров из Украины – пять в среднем весе и трое в супертяжелом.

sport.ua