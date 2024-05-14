Легендарный боксер отреагировал на драку отца Фьюри с членом команды Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В результате стычки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

Многократный бывший чемпион мира Карл Фроч отреагировал на этот инцидент.

«Отец Тайсона устроил стычку с каким-то маленьким худощавым парнем из команды Усика, разбив себе лоб. Это отвратительно и позорно то, что он сделал. Ему должно быть стыдно… Типичный большой хулиган, не правда ли? Решил обидеть парня. Но знаете что? Он разбил лоб и все его лицо было в крови. Что за идиот…», – сказал Фроч.

sport.ua