«Мы должны увидеть это». Бывший чемпион о самом важном бое супертяжей

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Бывший чемпион Тони Беллью считает, что бой между Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри остается актуальным, несмотря на то, что британские боксеры на этот момент даже не ведут переговоры.

«Я не думаю, что когда-нибудь будет поздно для боя Джошуа и Фьюри. Если в свое время не было поздно для боя Пакьяо и Мейвезера, то и для Джошуа и Фьюри никогда не будет поздно. Мы должны увидеть этот бой».

«Мы должны увидеть бой двух легенд британского бокса, которым ничего не должно помешать выйти в ринг», – сказал Беллью.

Фьюри на этот момент завершил карьеру, а Джошуа восстанавливается после операции на руке.

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sport.ua