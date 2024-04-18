Тренер Уайлдера сменил прогноз на бой Фьюри – Усик. Кого считает фаворитом?

Тренер боксера Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Раньше я ставил на Александра Усика, но сейчас я вижу форму Тайсона Фьюри, он стал на 30 фунтов легче. Поэтому я изменил свое мнение.
По моему мнению, более легкий Тайсон – это лучший Тайсон, он менее уязвим. Нас ожидает очень хороший бой», – сказал Скотт.
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.