Тренер Уайлдера сменил прогноз на бой Фьюри – Усик. Кого считает фаворитом?

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тренер боксера Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Раньше я ставил на Александра Усика, но сейчас я вижу форму Тайсона Фьюри, он стал на 30 фунтов легче. Поэтому я изменил свое мнение.

По моему мнению, более легкий Тайсон – это лучший Тайсон, он менее уязвим. Нас ожидает очень хороший бой», – сказал Скотт.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua