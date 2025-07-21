Эдди ХИРН: «Усик – в беде. Он решил, что больше этого не будет делать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о бое за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа в первом раунде давил на Усика, он очень хорошо начал, как это было в бою с ЭйДжеем, если бы он поймал Александра, то тот оказался бы в беде. Затем Александр решил: «Хорошо, я принимаю бой, не буду драться с ним на задней ноге». В итоге Усик просто разбил Дюбуа», – сказал Хирн.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua